Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergâhında bulunan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi.

Karar, Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahında bulunan taşınmazlar için acele kamulaştırılacak.

Buna göre, projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanabilmesi amacıyla, güzergaha rastlayan taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.