TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, sezonun ilk devresindeki son maçına yarın çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Kepez Spor’la 2-2 berabere kalarak 9 puanda kalan ve düşme hattında bulunan İzmir temsilcisi, bu kez deplasmanda Play-Off yarışındaki 30 puanlı İnegölspor’a konuk olacak.

Hangi isimler forma giyemeyecek?

İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak ve mücadeleyi hakem Mikail Cihangir yönetecek. Kırmızı-lacivertlilerde kırmızı kart cezaları bulunan İlker ile Tugay bu önemli randevuda forma giyemeyecek. Öte yandan bahis soruşturması kapsamında aldıkları cezaları tamamlayan Hasan Berat ile kaleci Umut, teknik heyetin tercih etmesi halinde kadroda yer alabilecek.

Karşılaşma öncesi paylaşım dikkati çekti

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, rakibin oyun yapısına dikkat çekerek, “İnegölspor ligin en derli toplu ve disiplinli ekiplerinden biri. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık. Amacımız sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak” ifadelerini kullandı.