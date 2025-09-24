2'nci Lig Beyaz Grup’ta pazar günü deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak Altınordu, kritik karşılaşmaya eksiklerle çıkacak.

İzmir temsilcisinde sol kanat oyuncusu Sercan Demirkıran sakatlığı nedeniyle, ön libero Burak Gültekin ise kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

Mustafa Kocabaş görev bekliyor

Kırmızı-lacivertlilerde kupada kırmızı kart görüp takımın elenmesiyle cezasını ligde Elazığspor karşılaşmasında çeken Mustafa Kocabaş, teknik direktörün görev vermesi halinde yeniden forma giyebilecek.

Altınordu düşme hattında

Ligde oynadığı 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Altınordu, düşme hattından kurtulmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

Rakibi Ankaragücü ise 4 puanla İzmir ekibinin yalnızca iki puan üzerinde yer alıyor. Bu nedenle karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor.

Gol sorunu sürüyor

Altınordu, ligde şu ana kadar yalnızca 2 gol kaydederek en az gol atan iki takımdan biri konumunda. Taraftarlar, Ankaragücü karşısında kötü gidişata son verilmesini bekliyor.

Furkan Yöntem kadroda yok

Geçtiğimiz sezon ikinci kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan Furkan Yöntem, tedavi süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak. Teknik ekibin elini daraltan bu gelişme, Altınordu’nun rotasyon seçeneklerini sınırlıyor.