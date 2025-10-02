TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, geride kalan 6 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. İzmir temsilcisi, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak yalnızca 3 puan toplayabildi.

Kırmızı-lacivertliler, 5 Ekim Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçında bu kötü gidişe son vermeyi ve ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Ege Arslan: “3 puan alıp bay haftasına mutlu girmek istiyoruz”

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında gol atan genç futbolcu Ege Arslan, mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir deplasmandan beraberlikle döndüklerini belirten Arslan şunları söyledi:

“Ankaragücü maçının zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok iyi başladık ve golü bulduk. Ben de gol attığım için çok mutluyum. Ancak son dakikalarda yediğimiz gol canımızı biraz sıktı.

Çalışmalarımız iyi gidiyor, üstüne koyarak devam ediyoruz. Bu hafta 3 puan alıp bay haftasına mutlu şekilde girmek istiyoruz. Hedefimiz 3 puan.”

Çetinkaya: “Takımda güzel bir hava var”

Altınordu A Takım kaptanı Uğur Çetinkaya da Ankaragücü karşılaşmasında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı. Çetinkaya, “Önde götürdüğümüz maçı 2-0’a getirebilecekken berabere bitirmek bizi üzdü.

Artık o maçı geride bırakıp Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasına odaklanacağız. O maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Tecrübeli futbolcu, takım içindeki motivasyona dikkat çekerek, “Takım içinde güzel bir hava var. Herkes istekli, arzulu, coşkusu yüksek. İdmanlarda ve maçlarda tempomuz gayet iyi.

Çalışmalarımıza devam edip Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetiyle bir seri yakalayıp hedeflediğimiz üst sıralara yerleşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir temsilcisi seriyi başlatmak istiyor

Altınordu, uzun süredir taraftarını mutlu edemiyor. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular bu maçı bir dönüm noktası olarak görüyor.

Hem bay haftasına moralli girmek hem de üst sıralara doğru tırmanışa başlamak isteyen kırmızı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.