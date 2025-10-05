Altının ons fiyatı, yılın 9 ayında art arda rekor kırarak 3 bin 871 doları gördü. Küresel yatırımcılar, merkez bankalarının enflasyon-resesyon ikilemi karşısında faiz indirimi yönünde adım atacağı beklentisiyle güvenli liman arayışını yoğunlaştırdı. ABD’de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması ve jeopolitik risklerin devam edebileceği şüpheleri de altına yönelişi destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları ve potansiyel bütçe açığına dair endişeler, altının fiyatını yukarı taşıyan bir diğer etken olarak öne çıktı.

Altın onsunda tarihi artış

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve Çin’den gelen güçlü talep de fiyat artışına katkı sağladı. Yılın 9 ayında altının ons fiyatı yüzde 47,6 yükselirken, eylül ayındaki aylık artış yüzde 11,9 ile zirveye ulaştı. Şubat, mart ve nisan aylarında da altın tarihi zirvelerini yeniledi.

1 Ekim itibarıyla altının onsu 3.895,36 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Analistler, kısa vadede 4 bin dolar seviyesinin hedef olabileceğini belirtiyor.

Piyasalarda momentum ve yatırımcı ilgisi

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altındaki yükselişin temellerinin merkez bankalarından gelen artan talep ile atıldığını vurguladı. Hansen, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına yöneldiğini, güçlü momentum ve fırsatı kaçırma endişesinin fiyatları yukarı taşıdığını ifade etti.

Hansen ayrıca, Fed’in bağımsızlığı ve para politikası üzerindeki siyasi etkilerin altını daha cazip hâle getirdiğini belirterek, “ABD’de hükümetin kapanması siyasi sistemin kırılganlığını gözler önüne serdi. Bu durum kısa vadede fiyatlarda yukarı yönlü riskleri artırıyor” dedi.

Geleceğe bakış: 4 bin dolar kapıda

Analistler, altının yükselişinin küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerle desteklendiğini, yatırımcıların değerli metallere yöneliminin önümüzdeki aylarda fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini öngörüyor. 1979’dan bu yana en yüksek yıllık kazanca doğru ilerleyen ons altın, tarihsel yükselişini sürdürerek yatırımcıların radarında güçlü bir pozisyon oluşturuyor.