Setler 18-25, 25-23, 28-26, 18-25 ve 15-4 şeklinde sonuçlandı. İlk seti kaybeden Altekma, ikinci ve üçüncü setlerde oyuna ağırlığını koydu. İstanbul BBSK dördüncü sette karşılık vererek maçı final setine taşıdı ancak tie-break bölümünde üstünlük yeniden İzmir temsilcisine geçti.

Altekma’da iki oyuncu 28’er sayıya ulaştı

Altekma’da Gabriel Candido ve Jordan Ewert 28’er sayıyla maçın en skorer isimleri oldu. Takımda ayrıca Cafer Kirkit 13, Emir Pınar ise 11 sayıyla galibiyete katkı sundu.

İstanbul BBSK sahaya geniş rotasyonla çıktı

İstanbul ekibinde Halil Yücel, Selim Yıldız, Özgür Benzer, Ali Fazlı ve Slavchev Bardarov karşılaşmada görev alan oyuncular olurken, Fatih Yorumez, Eyüp Demirbiler, Bradley Gunter, Mustafa Cervatoğlu ve Ferreira Leonardo da süre aldıkları anlarda takımına destek verdi.

Altekma ligde üçüncü galibiyetini aldı

Tie-break setindeki etkili oyunuyla karşılaşmayı kazanan Altekma, bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetine ulaştı ve tırmanışını sürdürdü.