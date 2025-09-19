3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezona 2 maçta 1 puanla başlayan Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Denizli İdmanyurdu’nu mağlup ederek rakibinin iç sahadaki namağlup serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig şampiyonu olan Denizli İdmanyurdu, evinde oynadığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak kupaya uzandı. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 39 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol gördü.

Tarihinde ilk kez 3’üncü Lig’e yükselen ve kentin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Denizli İdmanyurdu, bu sezon da seyircisi önünde henüz mağlubiyet yaşamadı. Ev sahibi ekip, kupa maçında Nazillispor’u 2-0, ligde ise İzmir Çoruhlu FK’yı 3-1 mağlup etti.

Altay, ilk galibiyetini alarak deplasmandan moralli dönmeyi hedefliyor. Maç, saat 16.00’dan 19.00’a alınan yeni saatte oynanacak.