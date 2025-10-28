Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde Buca Afet Evleri Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya toplam 150 sporcu katıldı. Gençler kategorisinde yoğun rekabete sahne olan müsabakalarda sporcular hem teknik hem de fiziksel üstünlüklerini ortaya koydu.

Derya Üzüldü ve Elif Eylül Daşgın zirvede

Genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Aliağalı sporculardan Derya Üzüldü, 42 kilogramda İzmir İl Şampiyonu oldu. Üzüldü, rakiplerini mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 44 kilogramda yarışan Elif Eylül Daşgın da üstün performansıyla altın madalya kazandı. Böylece Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü kadın sporcuları, turnuvaya damga vuran isimler arasında yer aldı.

Erkek sporcular da başarılı performans sergiledi

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Hüseyin Ali Polat (55 kg) ve Sezgin Ege Kaya (59 kg) da turnuvada Aliağa’yı başarıyla temsil etti. Her iki sporcu da kürsüye çıkamasa da performanslarıyla antrenörlerinin takdirini kazandı.

“Hedefimiz uluslararası arenada başarı”

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Sporcularımız disiplinli çalışmalarıyla bu başarıyı fazlasıyla hak etti. İki sporcumuz da arka arkaya kazandıkları derecelerle güzel bir istikrar ve gelişim grafiği sergiliyor. Kasım ayında yurt dışında önemli müsabakalarımız var. Hedefimiz, bu çıkışı uluslararası arenada da sürdürmek.”

Aliağa’da taekwondo yükselişte

Son dönemde altyapı yatırımları ve düzenli antrenman programlarıyla dikkat çeken Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü, taekwondo branşında yetiştirdiği sporcularla İzmir ve Ege Bölgesi’nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp, elde edilen başarılarla yeni sporculara da ilham kaynağı oluyor.