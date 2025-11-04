Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son haftalarda sergilediği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Aliağa Petkimspor, Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkıyor. FIBA Europe Cup C Grubu’nda Romanya ekibi CSM Corona Brasov ile deplasmanda karşılaşacak.

Kritik karşılaşma Romanya’da oynanacak

Mücadele, Dumitri Popescu Colibasi Spor Salonu’nda yarın saat 20.00’de başlayacak.

Petkimspor, deplasmandan galibiyetle dönerek grup liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. İlk üç maçta iki galibiyet, bir yenilgi elde eden temsilcimiz, FIBA Europe Cup’ta C Grubu’nun zirvesinde yer alıyor. Rakibi CSM Corona Brasov ise oynadığı üç karşılaşmada da mağlup olarak son sırada bulunuyor.

Petkimspor moralli gidiyor

Basketbol Süper Ligi’nde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla moral bulan Petkimspor, Avrupa mücadelesine de aynı motivasyonla hazırlanıyor.