11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, basketbolseverler için ücretsiz olacak.
Ege Cup 2025'in Katılımcıları ve Maç Programı
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Ege Cup 2025'e ev sahibi Petkimspor'un yanı sıra Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom ve Trabzonspor katılacak.
Organizasyonun programı şu şekilde:
11 Eylül Perşembe:
15.30: Türk Telekom - Merkezefendi Belediyesi Basket
18.00: Aliağa Petkimspor - Trabzonspor
13 Eylül Cumartesi:
13.00: Üçüncülük maçı
15.30: Final maçı
Kaynak: DHA