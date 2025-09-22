TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, 5. hafta maçında Ankara Demirspor’u Aliağa Atatürk Stadyumu’nda 2-0 mağlup ederek iç sahadaki üçüncü galibiyetini aldı.

İç Sahada Başarılı Performans

Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki Aliağa FK, sezonun başından bu yana iç sahadaki tüm maçlarını kazanarak güçlü bir performans sergiliyor. Ankara Demirspor karşısında 2-0’lık net skorla galip gelen sarı-siyahlılar, taraftarlarına keyifli bir futbol ziyafeti sundu.

Deplasmanda Hedef İlk Galibiyet

İzmir temsilcisi, 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Manisa ekibi Somaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Polat Çetin ve öğrencileri, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlılar, bu sezon dış sahada oynadığı Gebze ve Mardin 1969 karşılaşmalarından puan çıkaramamıştı.