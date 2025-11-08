TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK, 12’nci hafta karşılaşmasında düşme hattındaki Adanaspor’u 7-1 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir galibiyet yaşattı. Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip adeta gol olup yağdı.

İlk yarıda fark açıldı

Maça hızlı başlayan Aliağa FK, 4 ve 15’inci dakikalarda Harun Kavaklıdere’nin iki golüyle öne geçti. 23’üncü dakikada Muammer Sarıkaya penaltıdan skoru 3-0 yaptı. Hücumda hız kesmeyen İzmir temsilcisi, 28’inci dakikada Mustafa Saymak, 38’inci dakikada ise Mertcan Açıkgöz’ün golüyle devreyi 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda fark 7’ye çıktı

İkinci yarıya da etkili başlayan Aliağa ekibi, 50 ve 88’inci dakikalarda Ahmet İlhan Özek’in golleriyle farkı 7’ye çıkardı. Adanaspor’un tek sayısı ise 79’uncu dakikada Mehmet Taşçı’dan geldi.

Aliağa serisini sürdürdü, Adanaspor dibe demir attı

Bu galibiyetle evinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Aliağa FK, puanını 25’e yükselterek zirve takibini sürdürdü. 12 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen Adanaspor ise kötü gidişatını durduramadı ve 11’inci mağlubiyetini aldı.

Taraftardan büyük destek

Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede taraftarlar tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Maç sonunda futbolcular ve teknik ekip, galibiyeti birlikte kutladı.