Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçenin turistik ve sayfiye bölgesi Yeni Şakran’da uzun süredir gündemde olan kanalizasyon sorununu çözmek üzere adım attı. Acar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı göndererek yetki devri talep etti.

“Ben yaparım” çıkışı sonrası resmi yazı

Eylül ayı Belediye Meclisi’nde konuşan Serkan Acar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki versin, Aliağa Belediyesi olarak ben bu projeyi yaparım” demişti. Bu sözlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “2,5 milyarlık yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın” yanıtını vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Aliağa Belediyesi, 11 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazı göndererek Şakran kanalizasyon projesi için yetki devri talebini resmileştirdi.

Resmi yazıda dikkat çeken ifadeler

Serkan Acar imzasıyla gönderilen yazıda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili hükümlerine atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz Yenişakran Mahallesi sınırları içerisinde kanalizasyon altyapısı bulunmamakta olup, bu hizmetin sunulması İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İZSU’nun görev alanındadır. Ancak artan nüfus ve yerleşim yoğunluğu nedeniyle çevre ve halk sağlığının korunması açısından altyapının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.”

“Altyapıyı biz üstlenelim” önerisi

Aliağa Belediyesi, söz konusu altyapı çalışmalarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında kendi sorumluluklarına devredilebileceğini belirtti.

Yazıda şu talepler yer aldı:

Daha önce başlanmış altyapı çalışmalarının mevcut durumunun netleştirilmesi

Devam eden ihale süreçlerinin sonuçlandırılması

Kanalizasyon yapım işinin bütünüyle Aliağa Belediyesi’ne devredilmesi