Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) iletişim kanalı olan Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekipleri, "Nefer" adını verdikleri özel bir ekiple İzmir'in kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve önerilerini yerinde dinleme seferberliği başlattı. Ekibin yerli otomobil Togg ile Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'ne gelmesi, vatandaşlar arasında büyük ilgiyle karşılandı. AKİM görevlileri, kahvehane ve ev ziyaretleri yaparak halkla doğrudan temas kurdu.

AKİM koordinatörü Çalık: "3 milyon başvuruya ulaştık"

AKİM Koordinatörü Cihan Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Mart 2003'te kurulan AKİM'in "Milletimizin sesi bizim rehberimizdir" ilkesiyle çalıştığını vurguladı. Çalık, AKİM'in bugüne kadar 444 25 44 numaralı telefon hattı, yüz yüze görüşmeler ve internet sitesi üzerinden toplamda 3 milyon başvuruya ulaştığını kaydetti. Çalık, "Mobil AKİM" projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur’un öncülüğünde önce 10 pilot ilde uygulandığını, ardından Türkiye geneline yayıldığını belirterek, çalışmanın geldiği aşamayı aktardı.

Yerel sorunlar öncelikli: İlk gündem altyapı talepleri

Mobil AKİM ekiplerinin temel amacının vatandaşların dilek ve şikayetlerini yerinde dinleyerek çözüme kavuşturmak olduğunu dile getiren Cihan Çalık, aldıkları taleplerin ağırlıklı olarak yerel yönetimleri ilgilendiren konular olduğunu belirtti. Çalık, özellikle yerel sorunları ilgili resmi mercilere iletmek suretiyle çözüm süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalık, İzmir'den gelen yoğun talep üzerine bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını açıklayarak, "Dün Ödemiş ve Selçuk ilçelerimizde hane ziyaretleri yaptık. Bugün Menemen'deyiz. Hafta başında da Manisa'nın Kula ilçesinde olacağız. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak altyapı ile alakalı sorunlarını dile getiriyorlar. Bunun yanı sıra günlük gündemle alakalı görüşlerini de bize iletiyorlar," şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan ziyarete memnuniyet

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ise partilerinin gücünü milletten aldığını ve halkın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurguladı. Yanıkköy Mahallesi sakinlerinden Erdal Sakarya, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köylünün ve milletin arkasında duruyorlar. Memnun kaldık," dedi. Bir diğer mahalle sakini Yusuf Şen de, yetkililer tarafından hatırlanmanın ve sorunlarının dinlenmesinin güzel bir duygu olduğunu ifade etti. AKİM ekipleri, dinledikleri tüm talep ve önerileri ilgili kurumlarla paylaşmak üzere kayıt altına aldı.