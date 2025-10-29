Son Mühür - Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında yeni zam olasılığını gündeme getirdi. Sürücüler, araçlarını doldurmadan önce “Bugün benzin kaç TL?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” ve “LPG’ye zam geldi mi?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Brent petrol ve dolar kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte 29 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları:

29 Ekim 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,34 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 55,31 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 56,46 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,52 TL

Motorin: 56,77 TL

LPG: 27,53 TL