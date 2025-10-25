Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giderek vatandaşları ziyaret etti. Saygılı, selin ardından devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, “Devletimizin tüm imkânlarıyla Foça halkının yanındayız” dedi.

Foça’da selin yaraları sarılıyor

Şiddetli yağışın ardından Foça’da birçok mahallede sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile birlikte selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Saygılı, ayrıca selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Tüm kurumlarımız ilk andan itibaren sahada”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Saygılı, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Dün Foça ilçemizde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda ilçemizin farklı mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Yaşanan bu üzücü afetin ardından devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren seferber olmuş, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için aralıksız bir şekilde sahada görev yapmaktadır.”

707 personel, 279 araçla seferberlik

Saygılı, Foça’daki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın bölgeye gelerek koordinasyonu sağladığını, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte sahada incelemelerde bulunduğunu ifade eden Saygılı, arama-kurtarma çalışmalarının geniş katılımla yürütüldüğünü belirtti.

“Sel nedeniyle kaybolan bir vatandaşımızın bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları; Arama Kurtarma Ekipleri, Su Altı Arama Ekipleri ve Drone Ekipleri tarafından beş ayrı bölgede eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Çalışmalara destek amacıyla Manisa ve Muğla İl AFAD Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur illerinden gelen ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Şu anda toplam 707 personel ve 279 araç görev yapmaktadır.”

“Devletimizin tüm imkânları Foça halkı için seferber”

Başkan Saygılı, açıklamasının sonunda büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm kurumlarımıza, personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyor; devletimizin tüm imkânlarıyla Foça halkının yanında olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kaybolan vatandaşımızın en kısa sürede sağ salim bulunması için dualarımızı yineliyorum.”