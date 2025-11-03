AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı ve Meclis Grubu, Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı Pazarı’nın kullanım hakkını özel bir şirkete 9 yıllığına devretme kararına sert tepki gösterdi. İlçe Başkanı Selahattin Köse ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, söz konusu uygulamayı “ranta açık, esnafı mağdur eden bir karar” olarak nitelendirdi.

“Kamusal alan peşkeş çekiliyor”

Karşıyaka Belediyesi’nin ilçenin en değerli alanlarından biri olan Bostanlı Pazarı’nın (Cumartesi Pazarı) kullanım hakkını özel bir şirkete devretme kararı, siyasi tartışmalara neden oldu.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse ve AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal, yayımladıkları ortak açıklamada bu kararı “kamu yararına aykırı ve esnafın emeğini hiçe sayan bir uygulama” olarak değerlendirdi.

Açıklamada, “Bostanlı Pazarı, Karşıyaka halkının, esnafın ve üreticinin alın teriyle yaşattığı bir pazar yeridir. Ancak mevcut belediye yönetimi bu alanı özel şirkete peşkeş çekmiştir. Halkın malı üzerinden rant yaratılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“800 milyonluk rant, 180 milyonluk gelir”

AK Parti Karşıyaka temsilcileri, ihaleden elde edilecek gelir ve rant farkına da dikkat çekti. Açıklamada, devredilen pazar alanının 800 ila 900 milyon TL arasında bir rant oluşturduğu, buna karşın belediyenin yalnızca 180 milyon TL gelir elde edeceğinin altı çizildi.

Köse ve Ünal, “Aradaki fark, yüz milyonlarca liralık haksız kazanç anlamına geliyor. Bu fark, rantiyecilerin cebine girecektir. Belediye, kentin geleceğini birilerinin çıkarına ipotek altına almıştır” ifadelerini kullandı.

“Sosyete pazarı adı altında kayıt dışı düzen”

Açıklamada ayrıca, kiralanan alanda “tekstil fuarı” adı altında düzenlenecek organizasyonun gerçekte bir sosyete pazarı olduğuna dikkat çekildi.

Köse ve Ünal, “Fuar dedikleri bir haftalık olur; ancak Bostanlı Pazarı’nı 9 yıllığına özel şirkete devrederek burada haftalık ‘sosyete pazarı’ kurmak hem kayıt dışı ekonomiye zemin hazırlamakta hem de vergisini ödeyen Karşıyaka esnafına büyük darbe vurmaktadır” dedi.

“Bu projenin sorumlusu Behice Ünsal’dır”

AK Partili isimler, yaşanan sürecin sorumluluğunu doğrudan Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal’a yükledi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pazar esnafını ve Karşıyaka esnafını karşı karşıya getiren, bu ranta göz yuman kişi Sayın Behice Ünsal’dır. Kamuoyu tepkisine ve esnafın mağduriyetine rağmen bu yanlıştan dönmemekte ısrar etmektedir. Kendisini bu hukuksuz ve adaletsiz uygulamadan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz.”

“Kazanç belediyeye gelseydi destek verirdik”

Köse ve Ünal, projeye tamamen karşı olmadıklarını ancak mevcut haliyle “rant odaklı” bir yapıya dönüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Şayet bu proje, mevcut esnafa yük getirmeden, kârın tamamı belediye kasasına girecek şekilde düzenlenseydi, yeniden değerlendirmeye hazır olurduk. Ancak şu anki haliyle bu düzenleme tamamen çıkar odaklıdır ve Karşıyaka’nın yararına değildir.”

“Halkın hakkına dokunulmasına izin vermeyeceğiz”

AK Parti Karşıyaka teşkilatı, konunun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri açısından da büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, “Karşıyaka’nın malı Karşıyakalılarındır. Esnafın ekmeğine, vatandaşın hakkına dokunulmasına izin vermeyeceğiz. Rant düzenine ve peşkeş siyasetinin kök salmasına müsaade etmeyeceğiz” denildi.

“Sürecin hukuki takibini başlatıyoruz”

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı ve Meclis Grubu, Bostanlı Pazarı kararıyla ilgili hem hukuki hem de idari süreçleri yakından takip edeceklerini açıkladı.

Parti yetkilileri, konunun yerel denetim mekanizmalarına taşınacağını, gerekirse dava süreci başlatılacağını belirtti.