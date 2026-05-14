Son Mühür - İtalya Roma’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantısı’nda, Avrupa-Atlantik güvenliği ile Körfez bölgesinin istikrarı ve ekonomik geleceği arasındaki stratejik ilişkiler masaya yatırıldı. Görüşmelerde NATO’nun Güney Komşuluk Bölgesi’nde geliştirebileceği iş birlikleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, enerji arz güvenliği, deniz ticaret yollarının korunması, göç hareketleri, dezenformasyon çalışmaları ve siber tehditlerin küresel stratejik rekabetin önemli başlıkları arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Terörizm, düzensiz göç, enerji güvenliği...

Roma’daki temaslarda NATO’nun güney kanadında dayanışma, iş birliği ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesi öne çıktı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, değişen küresel güvenlik ortamına karşı “360 derece güvenlik yaklaşımı”nın önemine dikkat çekerek; terörizm, düzensiz göç, enerji güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel krizlerin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Toplantılarda ayrıca NATO müttefikleri, Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdikleri güçlü desteği yineledi. Uluslararası hukuk temelinde şekillenen düzenin korunmasının önemine de vurgu yapıldı.