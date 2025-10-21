Son Mühür- Mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada, olayla ilgili yargılanan sanıklar U.B. ve B.B’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tarafların savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyetinin bugün hükmünü açıklaması bekleniyor.

Olayın geçmişi

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’deki bir pazara kaykay malzemesi almak için gitti. Ancak burada iki kişiyle yaşanan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırganlardan biri, tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi’yi üç kez bıçakladı. Diğer saldırgan ise yerde yatan çocuğa tekme attı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yaşam savaşı 16 gün sürdü

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Mattia Minguzzi, 16 gün süren yaşam mücadelesini 9 Şubat’ta kaybetti. Türkiye genelinde büyük üzüntü ve tepki yaratan olayın ardından sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile adalet istiyor

Bugün açıklanacak karar öncesinde Minguzzi ailesi, 18 yaşından küçük olan sanıkların da “indirim almadan gereken cezayı” almaları gerektiğini belirtiyor. Ailenin avukatları, olayın vahameti göz önünde bulundurularak cezanın üst sınırdan verilmesi çağrısında bulundu.