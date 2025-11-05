AÇIK TEKLİF USULÜ İLE

GAYRİMENKUL KİRAYA VERME İLANI

Karşıyaka-Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Kara Pilot Üsteğmen Mehmet Işıkla Parkı içerisinde bulunan ATM Kabin Yerleri NO KULLANIM ŞEKLİ ve M2’si MUHAMMEN KİRA BEDELİ + (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE SAATİ 1 Nolu ATM Kabin Yeri 7,5 m2’lik alan 50.000,00 TL. 1.500,00 TL. 14:10 2 Nolu ATM Kabin Yeri 7,5 m2’lik alan 50.000,00 TL. 1.500,00 TL. 14:20 3 Nolu ATM Kabin Yeri 7,5 m2’lik alan 50.000,00 TL. 1.500,00 TL. 14:30 4 Nolu ATM Kabin Yeri 7,5 m2’lik alan 50.000,00 TL. 1.500,00 TL. 14:40

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan:

1-Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre 3 yıllığına Açık Teklif Usulü Kiraya verme işlemi yapılacaktır.

2-İhale 12/11/2025 Çarşamba günü saat 14:10’da başlayarak 10’ar dakika ara ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler: a)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve noter onaylı imza sirküleri verilmesi gerekir.

b) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

c)Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,

d)Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 500,00 TL .mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuzu ibraz etmek, Bankaca imzalanan Şartname örneği

e) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi, Kamu ve Özel sektöre ait olan (Katılım Bankaları Dahil) Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde en az 2 adet şubesi olan bankalar ve İdarece onaylı ihale dokümanını alan bankalar katılabilir.

4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.