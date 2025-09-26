Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk atamalarından biri olarak dikkati çeken Tom Barrack, hem Türkiye Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Trump'la olan kişisel yakınlığıyla bilinen Barrack bölgeyi yakından tanıdığını ''Orta Doğu diye bir şey yok. Kabileler ve köyler var.

Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından oluşturuldu.

Ama Orta Doğu bu şekilde işlemez.

Birey, aile, köy, sonra kabile, topluluk, din ile başlar. En son ulus gelir'' tespitiyle göstermişti.



Beyaz Saray'da Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji ve savunma konularındaki anlaşmalarının mimamrlarından biri olan Barrack, eleştiri oklarını Avrupalı liderlere yöneltti.

"Türkiye’yi her konuştuğumuzda, 'bizim en büyük NATO müttefikimiz' diyoruz hatırlatmasında bulunan Barrack,

''NATO’nun amacı Avrupa’yı Rusya’dan korumak. Türkiye ise ittifakta en büyük ikinci asker ve ekipman sağlayıcısı. Ama Avrupa Birliği onları üye olarak kabul etmiyor. Bu çok sinir bozucu değil mi? Büyük bir saygısızlık." vurgusunda bulundu.



Meşruiyet sözüne açıklık getirdi...



Trump zekice bir hamle yaptı ve Erdoğan’ın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi verdi. “Meşruiyet” açıklaması nedeniyle muhalefetin eleştiri oklarına hedef olan Barracak sözlerine açıklık getirdi.

Barrack, "meşruiyet" açıklaması tartışmalarına ise, "siyasi bir bağlamı değil saygıyı kastettiğini'' vurguladı.

Trump-Erdoğan görüşmesini de değerlendiren ABD Büyükelçisi Tom Barrack,"Bana kalırsa herkes iki liderin birbiriyle ne kadar işbirliği içinde olduğuna çok çok şaşıracak" dedi.

