Avrupa Birliği, Ukrayna’da devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde kaydedilen son gelişmeleri olumlu değerlendirdi. Ursula von der Leyen, Ukrayna barış sürecine ilişkin yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek, bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD’deki görüşmeler sonrası açıklama geldi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD’de yürütülen temasların ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Açıklamasında, barış müzakerelerine ilişkin son durumun ele alındığı kapsamlı bir telefon görüşmesi yapıldığını ifade etti.

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler aynı hatta buluştu

Von der Leyen, söz konusu görüşmeye Donald Trump, Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katıldığını belirtti. Yapılan görüşmede müzakere sürecindeki son adımların ele alındığını kaydeden von der Leyen, “İlerleme kaydedildiğini öğrendik ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

AB: Süreci güçlendirmeye hazırız

Avrupa Birliği’nin, müzakerelerde sağlanan ilerlemenin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan von der Leyen, AB’nin barış sürecine aktif katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.

“Güvenlik garantileri temel öncelik”

Von der Leyen, açıklamasında müzakerelerin temel unsurlarından birine de dikkat çekti. İlk günden bu yana en önemli başlıklardan birinin güçlü ve bağlayıcı güvenlik garantileri olduğunu belirten AB Komisyonu Başkanı, bu konunun barış sürecinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Diplomatik trafik devam edecek

AB kaynakları, önümüzdeki süreçte Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin diplomatik temasların artarak devam edeceğini, özellikle güvenlik ve siyasi istikrar başlıklarının öncelikli gündem maddeleri olmayı sürdüreceğini belirtiyor.