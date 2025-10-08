2.Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk 7 haftasında 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altınordu, topladığı yalnızca 3 puanla düşme hattından çıkamadı. İzmir temsilcisi, gol yollarında da sınırlı bir performans sergileyerek taraftarlarını üzdü.

Gol sıkıntısı sürüyor

Geride kalan 7 maçta sadece 3 gol atabilen kırmızı-lacivertliler, Beykoz Anadoluspor ile birlikte grubun en az gol kaydeden takımları arasında yer aldı. Skor üretememek, Altınordu’yu alt sıralardan uzaklaşmaktan alıkoydu.

Gol yükü genç oyuncularda

Altınordu’nun attığı 3 golü, altyapıdan yetişen sol kanat Sercan ve orta saha oyuncusu Ege ile gurbetçi santrfor Keni Var kaydetti. Öte yandan, kırmızı-lacivertli ekip kalesinde 11 gol gördü.

Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı

Bu hafta bay geçirecek Altınordu, bir sonraki hafta deplasmanda lider konumundaki Batman Petrolspor’a konuk olacak. İzmir temsilcisi, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün start verdi.