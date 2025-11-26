Son Mühür- Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya’daki restorasyon çalışmaları sırasında yapı içine ağır tonajlı iş makinelerinin sokulduğu görüntüler üzerine açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, tarihi yapının böylesi bir yükü kaldırmaya uygun olmadığını belirterek uygulamanın ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

“Bu müdahalelerin sonucu ortaya çıkar”

Ayasofya’nın yapısal özelliklerine dikkat çeken Ortaylı, yapı altının dehlizlerle dolu olduğunu hatırlatarak, içeriye kamyon ya da vinç gibi ağır araçların alınmasının sakıncalı olduğunu vurguladı. “Oraya araba bile giremez” diyen Ortaylı, gerçekleştirilen müdahalelerin etkisinin zamanla görüleceğini dile getirdi.

45 tonluk vinçler tartışmayı büyüttü

Restorasyon kapsamında, her biri yaklaşık 45 ton ağırlığında iki vincin Ayasofya’nın içine sokulduğu iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu durum, yapının güvenliği ve tarihi dokunun korunması konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

“Hangi veriye dayanılıyor?”

Açıklamalarında, alınan kararların hangi teknik verilere dayanarak verildiğini soran Ortaylı, tarihi mimarların bu tür bir uygulamaya nasıl yaklaşacağını da sorguladı. Yapının taşıma kapasitesinin neye göre belirlendiğinin şeffaflıkla ortaya konulması gerektiğini belirten Ortaylı, aksi halde oluşabilecek bir hasarın sorumluluğunun ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti.

“Sorumluluğu tüm ülke üstlenmek zorunda kalır”

Ayasofya’nın yalnızca Türkiye için değil, dünya kültürel mirası açısından da büyük bir değer taşıdığına dikkat çeken Ortaylı, olası bir çökme ya da geri dönülmez hasar durumunda sonuçlarının uluslararası alanda yankı bulacağını belirtti. Bu nedenle, sürecin bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.