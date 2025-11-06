İzmir'in sanayi ve ticaret merkezi olarak bilinen Aliağa ilçesi, tamamlanan dev bir projeyle turizm haritasında da iddialı bir konuma yükseliyor. Aliağa Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'nin başarılı iş birliğiyle hayata geçirilen Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, hizmete açılmak için gün sayıyor. Bu stratejik yatırım, Aliağa’yı Kuzey Ege’nin önemli cazibe merkezlerinden biri yapma vizyonunu taşıyor ve bölgeye binlerce turistin gelmesi hedefleniyor. Aliağa Belediyesi Başkanı Serkan Acar'ın öncülüğünü yaptığı bu atılım, ilçenin sadece endüstriyel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik yaşamına da güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.

İskelenin resmi açılışının sembolik ve diplomatik bir adımla yapılması planlanıyor. Başkan Acar, Kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, iskelenin ilk seferinin bu ayın üçüncü haftasında Midilli Adası'na gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu ilk yolculuk, ilçe protokolünün katılımıyla Midilli Belediyesi’ne yönelik bir protokol ziyareti niteliği taşıyacak ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege komşuluğunu pekiştirecek.

Aliağa, İzmir'in deniz hudut kapılarında tek iki kapılı ilçe

Aliaport Projesi’ni uluslararası alanda önemli kılan en kritik gelişme ise geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı'ndan gelen onay oldu. Yapımı tamamlanan Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, Bakanlık kararıyla resmen İzmir'in 7. Deniz Hudut Kapısı olarak tescil edildi. Bu onay sayesinde Aliağa, İzmir genelinde deniz yoluyla hem giriş hem de çıkış işleminin yapılabildiği iki farklı deniz hudut kapısına sahip tek ilçe unvanını kazandı. Bu statü, Aliağa'nın uluslararası deniz trafiği ve turizm rotaları üzerindeki önemini katbekat artırmış durumda. Artık doğrudan Ege adalarına geçiş imkanı sunan ilçe, deniz turizmini canlandırmada kilit rol oynayacak.

26 bin metrekarelik modern ve kapsamlı yaşam alanı

Aliaport projesi sadece bir iskeleden ibaret değil; aynı zamanda geniş ve modern bir sosyal yaşam alanı olarak da tasarlandı. Toplam 26 bin 877 metrekarelik dev proje alanı, kullanışlı ve çok amaçlı bölümlere ayrılmış durumda. Bu alanın 5 bin 320 metrekaresi iskele ve terminal hizmetlerine ayrılırken, geri kalan büyük kısım bölge halkının ve ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

Proje dahilinde, 8 bin metrekarelik ferah bir park alanı, 11 bin 151 metrekarelik otopark ve yol alanları yer alıyor. Ayrıca sosyal aktiviteler için de özel bir bölüm ayrılmış durumda. 2 bin 136 metrekarelik alan, fuar, piknik ve eğlence aktiviteleri için planlanarak, iskelenin sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bir buluşma ve etkinlik merkezi olması hedefleniyor. Bu bütüncül yaklaşım, Aliağa’nın deniz yoluyla gelen konukları en iyi şekilde ağırlayacağının ve bölge ekonomisine canlılık katacağının en büyük göstergesidir.