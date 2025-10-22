Elazığ’da yaşayan ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği’nde görevli Vedat Şen (38), doğum gününde hesabına yatan 250 bin TL’yi ilk başta bankanın sürprizi sandı. Ancak paranın yanlışlıkla yatırıldığı anlaşılınca, Şen, tutumuyla örnek oldu ve parayı sahibine geri iade etti.

Hesaba gelen yüklü para şaşkınlık yarattı

Vedat Şen, çalıştığı sırada bankadan gelen bir telefonla hesabına yanlışlıkla para yatırıldığını öğrendi. Hesabını kontrol ettiğinde 250 bin TL’nin yatırıldığını fark eden Şen, paranın kendisine ait olmadığını anladı. Bankanın parayı geri çekmek istemesi üzerine, Şen, para göndericisiyle irtibata geçerek bilgileri doğruladı ve parayı sahibine iade etti.

Dürüstlük aileden ve kültürden geliyor

Şen, örnek davranışını hem ailesinden hem de çalıştığı kurumdan aldığı ahlaki değerlerle ilişkilendirdi. Hesabına para geldiğinde durumu şöyle anlattı:

“Sabah saat 08.48’de hesabıma para gelmişti. Hiç bildirim almadım. 250 bin TL gibi ciddi bir meblağ. Saat 09.55 civarında bankadan aradılar ve parayı yanlış gönderdiklerini söylediler.

Ben de teyit etmek için paranın sahibinin aramasını istedim. Bilgilerini karşılaştırdıktan sonra parayı iade ettim. Bizim kültürümüzde, Elazığ’da haksız kazanç kabul edilemez. Ailemizden ve kurumumuzdan öğrendiğimiz dürüstlük ilkeleri bizleri yönlendirir.”

Doğum günü sürprizi sandı

Vedat Şen, parayı hesabında görünce bankanın kendisine doğum günü sürprizi yaptığını düşündüğünü söyledi:

“Bugün benim doğum günümdü ve hesabıma para gelince şaşırdım. İlk başta bankanın ek hesap açtığını sandım. Ancak durum farklıydı. Parayı iade ettiğimde bankanın sürprizi de sona erdi.

Para sahibinin mağduriyetini gördüm, oldukça üzülmüştü. Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim. Kendisi Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti ve adresimi alarak pastırma göndereceğini söyledi. Bizim kültürümüzde bulduğun parayı iade etmek esastır; haram değil, helal kazanmak gerekir.