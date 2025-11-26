Son Mühür- İstanbul’da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl da Taksim’de bir araya geldi.

Yasaklara ve polis ablukasına rağmen yapılan yürüyüşte kadınlar sloganlar atarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

LGBTİ bayrağı taşıyan kadınlara müdahale

Açıklamanın ardından LGBTİ+ bayrağı taşıyan ve onların çevresinde bulunan kadınlar polis tarafından ablukaya alındı.

Müdahalenin ardından 13 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar Gece boyunca İstanbul Emniyeti’nde tutuldu.

Gözaltına alınanlar gece serbest bırakıldı

Gece saatlerinde ifade işlemleri tamamlanan 13 kadın serbest bırakıldı. Kadınlar, çıkışta yaptıkları kısa açıklamada dayanışma vurgusu yaptı.

Valilik metro ulaşımını kısıtlamıştı

İstanbul Valiliği, dün yaptığı duyuruda “25 Kasım eylemleri” gerekçesiyle bazı metro hatlarında kısıtlama uygulanacağını açıklamıştı. Karar doğrultusunda:

Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu,

Şişhane istasyonunun Taksim çıkışları,

F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattı

geçici süreyle işletmeye kapatıldı.

Şehir merkezinde yoğun güvenlik önlemi

Taksim çevresi gün boyunca polis bariyerleriyle kapatılırken, bölgedeki yaya geçişleri kontrollü şekilde sağlandı. Buna rağmen kadınlar, engellemelere karşın yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerini vurguladı.