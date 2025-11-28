Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in yenilikçi düşüncenin merkezi olacağını belirtirken, altyapı ve ulaşım projelerinde de önemli aşamaların kaydedileceği söyledi.

İnovasyonun başkenti olacak

2026’da hayata geçirilecek Başkanlık İnovasyon Fonu ile veri temelli şehir uygulamaları, yapay zekâ destekli kamu hizmetleri, iklim ve enerji teknolojileri, sosyal inovasyon projeleri, dijital altyapı yatırımları, kentsel deney alanları desteklenecek.

Akıllı şehir platformu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 110 milyar TL olan 2026 bütçesinde kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik yatırımlar önemli bir yer tutuyor. Belediye hizmet binaları, Akıllı Şehir Platformu, bilgi teknolojileri altyapısı, filo bakım-onarım ve yenilemeleri, katılımcı yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bütçede en büyük pay ulaşımın

2026 yılının bütçesinde Kentsel Ulaşım ve Altyapı için 26,6 milyar TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazılarının tamamlanması hedefleniyor. Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Buca Onat Tüneli’nin tünel kazısı da 2026’da bitirilecek. 2026 yılında, 1 milyon 200 bin ton asfalt seriminin yapılması, 550 bin metrekare yolun parke kaplanması, kırsal alanlarda ise bin 600 kilometre yolda iyileştirme yapılması planlanıyor.

Dirençli İzmir’e adım adım

Afet yönetimi ve kentsel planlamaya yönelik faaliyetler için toplam 10,2 milyar TL kaynak ayrılması planlandı. Deprem Master Planı, mikrobölgeleme çalışmaları, itfaiye altyapısının güçlendirilmesi, yeşil alan düzenlemeleri, kentsel dönüşüm projelerinde Gaziemir Aktepe–Emrez ve Karşıyaka Örnekköy’de yer alan bazı etapların tamamlanması önceliklendirildi.

Tek sağlık yaklaşımı öne çıkıyor

Büyükşehir 2026’da sosyal hizmet ve dayanışma programlarına 5,1 milyar TL ayırıyor. Tek Sağlık Programı kapsamında ise 6,5 milyar TL’ye ulaşacak yatırımlar bulunuyor.

Bunlar içinde Eşrefpaşa Hastanesi yatırımları, sahipsiz hayvan bakım hizmetleri, spor tesisleri ve sağlıklı yaşam projeleri var.

Tarih ve turizme tam destek

Kent kültürü ve tarihsel çevre teması için ayrılan 1,79 milyar TL ile kültür sanat faaliyetleri, yeni nesil kütüphaneler, turizm organizasyonları, kazı alanlarına destek faaliyetleri yürütülecek.