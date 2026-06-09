Amerika kıtasının ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, bu yıl yepyeni formatı ve genişleyen takım kadrosuyla tarihi bir futbol şölenine sahne oluyor. Dev turnuvanın açılış mücadelesinde ev sahiplerinden Meksika, kendi seyircisi önünde Güney Afrika'yı ağırlayarak perdeyi açıyor. Bizim Çocuklar'ın da sahne alacağı bu büyük organizasyonda, maçların Türkiye saatiyle ne zaman oynanacağı ve televizyondan nasıl takip edileceği büyük bir merak konusu oldu. Dünyanın en iyi futbolcularının kupa mücadelesi vereceği karşılaşmaların canlı yayın kanalları ve ilk günlerin nefes kesecek maç programı taraftarlar için listelendi.

DÜNYA KUPASI 2026 MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin haftalardır beklediği canlı yayın sorusu resmiyet kazandı. 2026 Dünya Kupası'ndaki tüm karşılaşmalar turnuva boyunca şifresiz ve canlı olarak TRT ekranlarında yayınlanıyor. Yeşil sahadaki taktik savaşlarını, atılacak şık golleri ve tüm kupa heyecanını TRT 1 ile TRT Spor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz. Ayrıca televizyon başında olamayanlar veya mobil ortamda maçı takip etmek isteyenler için TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de tüm maçlar canlı olarak ekranlara geliyor.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, turnuvada D Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlılar gruptan çıkabilmek için ABD, Paraguay ve Avustralya ile kıyasıya bir mücadeleye girişiyor. Millilerin turnuvadaki grup maç takvimi ve Türkiye saatiyle maç programı şu şekilde sıralanıyor:

14 Haziran Pazar - Saat 07.00: Avustralya - Türkiye

20 Haziran Cumartesi - Saat 06.00: Türkiye - Paraguay

26 Haziran Cuma - Saat 05.00: Türkiye - ABD

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEME VE FİNAL TURNUVA TAKVİMİ

Turnuvanın heyecanı 11 Haziran Perşembe günü efsanevi Estadio Azteca stadyumunda oynanacak açılış maçıyla başlıyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak son 32 turu formatıyla heyecan daha da katlanıyor. İşte turnuvanın kritik aşamaları ve takvimi:

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

Son 32 Turu (Yeni Format): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026 (Miami)

Final Mücadelesi: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey - MetLife Stadium)

İLK GÜNLERİN DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ VE SAATLERİ

Turnuvanın ilk günlerinde saat farkı nedeniyle futbolseverleri oldukça hareketli ve uykusuz geceler bekliyor. İşte ilk 4 günün öne çıkan maç programı ve başlangıç saatleri:

11 Haziran Perşembe:

22.00 | Meksika - Güney Afrika (A Grubu)

12 Haziran Cuma:

05.00 | Güney Kore - Çekya (A Grubu)

22.00 | Kanada - Bosna Hersek (B Grubu)

13 Haziran Cumartesi:

04.00 | ABD - Paraguay (D Grubu)

22.00 | Katar - İsviçre (B Grubu)

14 Haziran Pazar:

01.00 | Brezilya - Fas (C Grubu)

04.00 | Haiti - İskoçya (C Grubu)

07.00 | Avustralya - Türkiye (D Grubu)

20.00 | Almanya - Curaçao (E Grubu)

23.00 | Hollanda - Japonya (F Grubu)