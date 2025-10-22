Son Mühür- ‘Karayolları Trafik Yönetmeliği’ kapsamında yapılan düzenlemeye göre, M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait ya da belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlar kamera sistemiyle donatılmak zorunda olacak. 19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte bu araçlarda takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı getirildi.

Yıl bazında kademeli geçiş uygulanacak

Yeni düzenleme, araçların model yıllarına göre kademeli olarak yürürlüğe girecek.

2025–2023 model araçlarda kamera takma zorunluluğu 1 Ocak 2026’da,

2022–2018 model araçlarda 1 Ocak 2027’de,

2017 ve öncesi modellerde ise 1 Ocak 2028’de uygulanmaya başlayacak.

Yaklaşık iki ay sonra, yani 1 Ocak 2026 itibarıyla ticari taşımacılık yapan taksi, minibüs, otobüs ve servislerde kamera bulunması zorunlu hale gelecek. Belirtilen tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri, muayeneden geçemeyecek ve idari cezalarla karşılaşacak.

Cezadan kaçmanın ötesinde güvenlik için şart

Uygulamayla hem yolcu güvenliğinin artırılması hem de trafik kazalarında delil niteliğinde görüntü elde edilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, sistemin yalnızca cezai yaptırımlardan kaçınmak için değil, sürücülerin kendilerini koruyabilmeleri ve olası olaylarda adli süreçlerin kolaylaşması açısından da önemli olduğunu vurguluyor.

Kamera fiyatları 2 bin liradan başlıyor

Araç içi kamera sistemlerinin fiyatları donanım özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Piyasada ortalama bir kamera sistemi 2 bin TL civarında satılırken, yüksek çözünürlüklü, gece görüş destekli ve çok yönlü kayıt yapabilen modellerin fiyatı daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Yetkililer, yönetmeliğin sadece teknik bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda taşımacılıkta güveni, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Yeni uygulamanın özellikle şehir içi ulaşımda kayıt dışı olayların önüne geçmesi ve hem sürücü hem yolcu açısından güven ortamı oluşturması bekleniyor.