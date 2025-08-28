10 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI





10 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1310640

1- İdarenin

1.1. Adı : DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1.2. Adresi : İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN KONAK/İZMİR

1.3. Telefon numarası : 02324116000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 19.09.2025 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHISI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI İSMET KAPTAN MH. SEZER DOĞAN SK. NO:11 KONAK/İZMİR (İ BLOK 2. KAT TOPLANTI SALONU)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 10 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM TPN MALZEMESİ ALIMI İHALESİ TOPLAM 10 KALEMDEN OLUŞMAKTADIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : SBÜ İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MALZEME AMBARI 'na teslim edilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞ VE TESLİMAT SÜRESİ BAŞLAR,.YÜKLENİCİ, KURUMUN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. KURUMUN STOK TAKİBİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN İSTENEN MİKTAR VE KALEME RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, MAL TESLİMİ ÖNCESİNDE İLGİLİ KURUMUN TIBBİ SARF BİRİMİNE BİLGİ VERİLECEKTİR. KURUM TARAFINDAN TALEP EDİLEN TARİHLERDE YAZILI TALEBE İSTİNADEN MALZEME TESLİMATI YAPILACAKTIR. İDAREMİZ ACİL VE ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLARDA MALZEME TESLİMAT SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİR.

3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

TİTUBB/ÜTSKAYITLARI

Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.